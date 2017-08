"Kein Mitleid" - Chape-Überlebender Ruschel vor Comeback

Der 29. November 2016 hat Alan Ruschels Leben für immer verändert. Der Verteidiger sitzt im Flugzeug, das seinen Klub Chapecoense zum Copa-Sudamericana-Finale gegen Atletico Nacional im kolumbianischen Medellin bringen soll. Es ist kein Treibstoff mehr im Tank, die Maschine rauscht im Landeanflug mit 230 Kilometern gegen einen Berg. 71 Menschen sterben, darunter fast der gesamte Profikader von Chapecoense. Ruschel wird aus seinem Sitz geschleudert, liegt dann stundenlang zwischen Trümmern und Leichen in der Kälte, bevor er gefunden wird.

251 Tage später feiert der 27-Jährige sein Comeback auf dem Fußballplatz. Das neu formierte Team von Chapecoense tritt beim traditionellen "Trofeo Joan Camper" im Camp Nou an, der Saisoneröffnung des FC Barcelona. Neben all den internationalen Stars wird der Linksverteidiger im Fokus stehen. Es ist die Geschichte eines unfassbaren Comebacks. "Die Ärzte wollten mir nicht die Gewissheit geben, dass ich jemals wieder spielen werde. Laufen ja, ein normales Leben führen. Aber das eines Profifußballers, diese Hoffnungen wollten sie mir nicht machen", berichtet der 27-Jährige.Das Becken, das Schienbein und der zehnte Brustwirbel waren gebrochen. Von der seelischen Belastung ganz zu schweigen.

19 von 22 Spielern waren im vergangenen Jahr der Tragödie zum Opfer gefallen. Ruschel selbst, der erst einen Tag vor dem Unglücksflug nach über einjähriger Pause wegen einer schweren Knieverletzung erstmals eine Partie über die vollen 90 Minuten absolviert hatte, wurde noch in Kolumbien notoperiert. "Heute habe ich das Zeug, wieder auf hohem Niveau zu spielen", ist er sich sicher. Er wolle kein Mitleid. "Wenn ich wieder auflaufe, dann, weil ich meine Erwartungen, die Erwartungen aller übertroffen habe", gibt Ruschel zu verstehen und fordert: "Ich möchte nicht als Märtyrer des Klubs behandelt werden, sondern als Profi, wie jeder andere Spieler hier auch."

Bei der Pressekonferenz am vergangenen Donnerstag saß ihm Jakson Follmann zur Seite. Der 25-Jährige musste nach der Teil-Amputation des rechten Unterschenkels seine Torhüterkarriere beenden und ist heute Botschafter im Klub. Abwehrspieler Neto, dritter geretteter Spieler, hält der Trainingsintensität noch nicht stand und hat seine Comeback-Pläne auf nächstes Jahr verschieben müssen. Ruschel weiß deshalb, welche Bürde er am Montag alleine trägt. "Ich werde all meine Freunde ehren, die uns bei der Tragödie verlassen haben. Viele hatten den Traum, gegen die Besten der Welt zu spielen. Diesen werde ich jetzt erfüllen", so Ruschel.

Nicht mit dabei sein wird Landsmann Neymar, der in der vergangenen Woche spektakulär nach Paris wechselte. Trotzdem haben die Katalanen ausreichend Weltklassespieler im Kader. Gut möglich, dass Linksverteidiger Ruschel in seinem ersten Spiel seit Medellin gegen Lionel Messi ran muss. Gänzlich unbekannt ist der Argentinier dem 27-Jährigen indes nicht. "Ich spiele mit ihnen auf der Playstation", so Ruschel.

