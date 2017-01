Nach Flugzeug-Tragödie plant Klub erstes Spiel

Am 21. Januar wird die Arena "Conda" in Chapecoense mit seinen gut 20.000 Plätzen ausverkauft sein. Das ist sicher. An diesem Tag wird der Fußballklub des Ortes, der am 28. November tragische weltweite Berühmtheit erlangte, erstmals nach sieben Wochen wieder ein Spiel austragen. Gegner im Freundschaftsspiel wird der amtierende brasilianische Titelträger Palmeiras sein.

Gegen Palmeriras hatte Chapecoense auch in der abgelaufenen Meisterschaftssaison ein paarmal gespielt. Diesmal aber werden die Spieler ganz andere sein. Bis auf drei Akteure sind sämtliche Profis des Klubs bei dem Flugzeugabsturz im November ums Leben gekommen. Die Abwehrspieler Neto und Alan Ruschel überlebten ebenso wie Ersatztorwart Jackson Follmann, dem allerdings ein Teil eines Beines amputiert werden musste.

20 Neuzugänge

20 Neuzugänge hat Chapecoenses Sportdirektor Rui Costa (nicht zu verwechseln mit dem ehemaligen portugiesischen Nationalspieler) in den letzten Wochen verpflichtet, lediglich zwei Trikotnummern verteilte man nicht neu. Die wurden jenen drei Akteuren vorbehalten, die den Absturz überlebt haben. Bei zwei von ihnen erhofft sich der Klub irgendwann eine Rückkehr in den Kader: "Die Hemden von Follmann, Neto und Ruschel werden in dieser Spielzeit an niemand anderen vergeben. Bei Neto und Ruschel hoffen wir auf eine Rückkehr als Spieler, Follmann wird leider nicht mehr spielen können. Aber auch er soll irgendwann in unseren Kreis zurückkehren" , erklärt Costa.

Bei den Neuverpflichtungen sind eine ganze Reihe von ausgeliehenen Spielern dabei, ohne die es laut Costa nicht gegangen wäre. "Das ist für uns eine Möglichkeit, auf die Schnelle Qualität zu günstigem Preis zusammenzubekommen. Da hat auch die Solidarität vieler anderer Klubs eine Rolle gespielt." Ziel ist es, für die am 26. Januar beginnende Meisterschaftssaison ein einigermaßen schlagfertiges Team ins Rennen schicken zu können. Im kader werden einige Junioren des Klubs stehen und auch jene, die am 28. November nicht im Kader gestanden und daher den Flug zum Finale der Copa Südamerika nicht mit angetreten hatten.

Drei Jahre außer Konkurrenz

Bei aller Trauerarbeit stand bei Chapecoense rasch auch die Arbeit am neuen Team auf der Agenda. Es war so viel zu tun. "Wir hatten zunächst 90 Spieler im Fokus, haben diese dann auf 50 reduziert und hatten schließlich eine Liste von 38 Spielern, mit denen wir zu arbeiten begannen. Jetzt werden wir letztlich bei 25-27 Spielern landen, die unseren neuen Kader bilden werden ", erklärt Costa.

Unter sportlich großen Druck wird der Klub aus der kleinen südbrasilianischen Provinzstadt vorerst allerdings nicht geraten. Laut Beschluss der Liga-Organisation genießt Chapecoense in den kommenden drei Jahren eine Art Immunität, kann nicht aus der ersten Liga absteigen. Dem Klub war ja bereits vom südamerikanischen Verband der Titel des Südamerika-Pokals gegeben worden - das ist immerhin die zweitwichtigste Klub-Trophäe in Südamerikas Fußball.