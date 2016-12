Buffon ging mit Juventus Turin in die Zweite Liga, als der Verein wegen der Verwicklung in den großen italienischen Manipulationsskandal 2006 zwangsabsteigen musste. Dafür erhielt er 2012 von Juve Rückendeckung, als er in einen Wettbetrug involviert zu sein schien. Doch die 1,6 Millionen Euro, die Buffon an einen befreundeten Tabakhändler überwiesen hatte, waren der Preis für 20 Rolex-Uhren, wie sich herausstellte.