Am 13. November 2017 brauchte Gianluigi Buffon Trost von den Kollegen und dem inzwischen gefeuerten Ex-Trainer Gian Piero Ventura: Italien verpasste in den Play-offs gegen Schweden die Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2018 in Russland - ein nationales Desaster. Buffon hielt zwar in beiden Spielen (0:1 und 0:0) stark, konnte die von den Azzurri so bezeichnete "Apokalypse" aber auch nicht verhindern.