Brasilianische Nationalmannschaft

Der frühere Weltklasse-Rechtsverteidiger, einst beim FC Santos an der Seite des großen Pele aktiv, traf im WM-Finale 1970 gegen Italien in Mexiko-Stadt zum Endstand von 4:1 in der 87. Minute. Das Tor nach einer Traumkombination fast der gesamten brasilianischen Mannschaft ging in die Fußball-Geschichte ein.