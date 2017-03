Brasilien bekämpft sein Trauma

Zudem versuchte er nach dem überzeugenden 4:1 gegen Uruguay am vergangenen Wochenende den Ball flach zu halten: "Ich weiß nicht, wie weit sich das Team noch steigern kann." Das 4:1 beim Verfolger Uruguay war erst der zweite Erfolg im Nachbarland in den "Eliminatorias" überhaupt. Der 55-Jährige der zuvor allenfalls beim Klub-WM-Triumph mit den Corinthians im Jahr 2012 weltweit wahrgenommen worden war, lebt die neue Bescheidenheit vor. " Das war mehr, als ich mir erträumt hatte" , gestand der neue Mann auf der Bank, der dem Team Selbstvertrauen und Spielkultur einimpfte.

"Jogo bonito" auch in Berlin?

Denn es sind nicht nur die nackten Ergebnisse, Brasilien ist jetzt erstmals in seiner Historie seit sieben Quali-Spielen ungeschlagen, die Sehnsucht nach einem neuen Höhenflug befeuern: Das "jogo bonito", das schöne Spiel, ist neben den guten Ergebnissen ebenfalls wieder zurück und die Zuschauer haben ihre Selecao wiederentdeckt. Das Spiel gegen Paraguay findet vor vollem Hause im WM-Stadion Itaquerao statt.

Ein Vorteil ist auch, dass sie sich eher unbeobachtet von der Fußballweltöffentlichkeit entwickeln können. So tingeln die Brasilianer nicht wie früher durch die ganze Welt, um ihre Marke zu promoten. Ihren letzten Auftritt in Europa hatte die Tite-Elf in Frankreich im März 2015, für den Confed Cup in Russland ist sie nicht dabei und kann sich somit weiter in Ruhe auf die WM 2018 vorbereiten. Der nächste Test in Europa wartet dann knapp drei Monate vor WM-Start am 27. März des kommenden Jahres in Berlin. Dann kann die Selecao ihr Deutschlandtrauma zumindest ein weiteres Stück verarbeiten.

