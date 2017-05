Auf jeden Fall will er mit seiner Frau Ilary und den drei Kindern viel auf Reisen gehen. In Rom kann er sich nämlich im Alltagsleben nicht blicken lassen. Bei seiner Hochzeit 2005 waren so viele Fans in der Nähe des Trauungsortes auf den Straßen, dass Bushaltestellen verlegt werden mussten. Auch verkleidete Ausflüge endeten öfter in Massenaufläufen. "Checco", der kleine Francesco, ist ein Teil der ewigen Stadt und natürlich ist er für immer eins mit dem AS Rom.