Chelsea ist nicht nur derzeit souveräner Tabellenführer in England, sondern hat offenbar auch die am besten gefüllte Kasse für Wintertransfers. Was natürlich am sensationellen Oscar-Transfer nach China liegt. Für den brasilianischen Bankdrücker hat Chelsea kolportierte 60 Millionen Euro von Schanghai SIPG bekommen. Noch nie zuvor hatte ein asiatischer Klub soviel Ablöse für einen Spieler auf den Tisch gelegt.