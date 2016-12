Pierre-Emerick Aubameyang (Gabun)

Am 21. Januar spielt Borussia Dortmund bei Werder Bremen, am 29. Januar bei Mainz 05. Am 4. Februar folgt das Heimspiel gegen Darmstadt 98. Drei Spiele, in denen die Dortmunder wohl auf ihren besten Torschützen verzichten müssen, denn Pierre-Emerick Aubameyang ist in Gabuns Nationalteam natürlich gesetzt. Der afrikanische Fußballer des Jahres ist der ganze Stolz der Nation, ein Verzicht aufs Turnier kommt nicht in Frage. Zumal der Cup ja in Aubameyangs Heimatland stattfindet. Da würden ihm die Fans ein Wegbleiben niemals verzeihen.