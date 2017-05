Nicht minder uninteressant: Nur der gebürtige Wetzlarer Tosun, der Ex-Hamburger Arslan, Kapitän Özyakup und Innenverteidiger Dusko Tosic spielten bereits für die "Adler" als sie in der Saison 2015/16, damals noch mit dem deutschen Nationalspieler Mario Gomez im Sturmzentrum, den Titel holten. Innenverteidiger Marcelo war damals zumindest bereits von Hannover 96 ausgeliehen, ist inzwischen aber fest verpflichtet worden.

Talisca ersetzt Sosa - und mehr

Innerhalb eines Jahres musste Trainerfuchs Günes, der unter anderem bei der Weltmeisterschaft 2002 mit der Türkei den dritten Platz einfuhr, unter anderem Gomez ( VfL Wolfsburg), José Sosa ( AC Milan) und Gökhan Töre (West Ham United) ersetzen und baute gleich noch auf einigen anderen Positionen um. Der offensive Mittelfeldspieler Talisca und die Angreifer Vincent Aboubakar und Ryan Babel sind die drei Neuverpflichtungen, die allesamt unter den Topscorern des frischgebackenen Titelverteidigers stehen - die ersten beiden sind ausgeliehen, Babel kam in der Winterpause.

Talisca feiert ein Tor

Was etwas chaotisch und nach Zufall klingt, hat tatsächlich aber Methode. Talisca gehört eigentlich Benfica Lissabon und bleibt zunächst bis 2018 in der Türkei - wohl auch mit Kaufoption. Seine Gefahr bei Standardsituationen ist das Element, das nach dem Weggang Sosas in den Planungen von Günes fehlte - und in Sachen Torgefahr hat der Brasilianer seinen Vorgänger sogar übertroffen.

Tosun in Gomez-Fußstapfen

Der Abgang von Gomez war in der Vorsaison nach dessen 26 Saisontreffern mehr oder weniger abzusehen - also baute Günes seinen anderen Angreifer Tosun langsam auf, ließ ihn von Gomez lernen und hatte damit Erfolg. 22 Pflichtspieltore gelangen dem 25-Jährigen aus der Jugend von Eintracht Frankfurt in dieser Spielzeit bereits.

Damit Tosun in Sachen Vollstreckerqualitäten nicht auf sich allein gestellt ist, wurde in Aboubakar ein weiterer "echter" Mittelstürmer vom FC Porto geliehen. Auch bei ihm wird über eine Weiterbeschäftigung spekuliert. Babel wurde nachgeholt, weil Günes im Laufe der Hinserie merkte, dass Olcay Sahan auf dem linken Flügel nicht so agierte wie noch in der Meistersaison. Babel kam und Sahan durfte gehen.

Erfolgscoach: Senol Günes

Günes weiß genau wie er Fußball spielen will, setzt auf eine Mischung aus erfahreneren Profis und solchen, die sich beweisen wollen wie Talisca oder Aboubakar und hat in Özyakup einen herausragenden Kapitän - zuletzt durfte dieser sogar mit erst 25 Jahren die Kapitänsbinde in der Nationalmannschaft tragen. In der Besiktas-Viererkette betrug das Durchschnittsalter oft über 30 Jahre, das Mittelfeld und der Angriff sind etwas jünger und laufstärker. Die Folge: Die zweitwenigsten Gegentreffer und die beste Offensive der Süper Lig.

Titel "trotz" Transferplus

Die ganz große taktische Flexibilität liefert sein Team nicht - muss es aber auch gar nicht. Das System ist klar und die Positionen sind so besetzt, dass in der Süper Lig kaum eine Mannschaft in der Lage ist, es zu knacken. Und hätte Besiktas nicht am letzten Gruppenspieltag der Champions League den einzigen echten Aussetzer der ganzen Saison gehabt und nach zwei Platzverweisen mit 0:6 gegen den Gruppenletzten Dynamo Kiew verloren, wäre man auch dort sogar ins Achtelfinale der Königsklasse eingezogen.

In Zeiten in denen selbst nach gewonnenen Titeln die Spielsysteme erfolgreicher Mannschaften immer wieder verändert, angepasst und modernisiert werden sollen und die Ablösesummen für neue Spieler astronomische Höhen erreichen, liefert Günes einen beinahe erfrischend "altmodischen" Gegenentwurf und sucht sich einzelne Spieler ganz gezielt. "Flexibilität" und "Polyvalenz" stehen dabei in seinen Suchprofilen nicht an allerhöchster Stelle - wichtiger sind die Leistungsbereitschaft und vor allem einzelne Fähigkeiten, die dann aber im gesamten System kombiniert und aufeinander abgestimmt werden. In der Transferbilanz gelang dem Klub sogar ein Plus.

Das Ergebnis? Besiktas hat in den letzten zwei Saisons so viele Meisterschaften geholt wie in den 13 Jahren zuvor und Günes nach seinen sechs Meistertiteln als Spieler von Trabzonspor nun endlich auch seine ersten beiden Ligatitel als Trainer.

Stand: 29.05.2017, 11:17