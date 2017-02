Entscheidende Wochen für Schweinsteiger bei ManUnited

Am Samstag (11.02.17) kämpfen die Red Devils in der Premier League gegen den FC Watford um den Anschluss an die Champions-League-Plätze. Die Aussichten sind gut, denn Konkurrent FC Liverpool befindet sich gerade im freien Fall. Dann folgt am Donnerstag für die Mannschaft von José Mourinho das Hinspiel in der Europa League gegen AS St. Etienne und drei Tage später das Achtelfinale im FA-Cup bei den Blackburn Rovers. Und in diesem Takt geht es weiter.

Zumindest in Blackburn gilt der Einsatz von Bastian Schweinsteiger als sicher, doch der Deutsche hofft nach einem Tor und einem Assist beim 4:0 gegen Wigan auf mehr. Darin bestärkt ihn auch Mourinho, der ihm bisher in der kompletten Saison in sämtlichen Wettbewerben insgesamt erst 106 Pflichtspielminuten für den englischen Rekordmeister gegönnt hat: Die 90 jetzt in der 4. Runde des FA Cup, in der Runde davor waren es zwölf Minuten gegen Reading und dann noch einmal vier im Viertelfinale des Ligapokals (EFL Cup) gegen West Ham United.

"Wir brauchen ihn"

In der Premier League suchte Schweinsteiger bei der Bekanntgabe des Kaders bisher 20 Mal seinen Namen vergeblich. Viermal war er im Aufgebot, blieb aber ohne jede Einsatzminute. Jetzt sagt Mourinho über den Mittelfeldspieler: "Der Kader ist kleiner, und wir brauchen ihn. Wigan war eine Gelegenheit für ihn zu zeigen, dass er bereit ist - auch für die Premier League. Er hat sich wie ein guter Profi verhalten, und er kämpft um seine Chance."

Die von "The Special One" auch nicht gerade geliebten Morgan Schneiderlin und Memphis Depay haben im Winter die Flucht ergriffen. Nicht aber Schweinsteiger, der einmal mehr mit der Major League Soccer in Verbindung gebracht wurde, derartige Ambitionen aber selbst nie bestätigt hat. Man kann den Eindruck gewinnen, dass er all die Demütigungen des großen Trainerzampanos unglaublich geduldig erträgt, aber auf den Moment wartet, sie als große Fehlentschätzung zu widerlegen. Einfach so abschieben lassen wollte er sich jedenfalls nicht.

Für Europa nachnominiert

Immerhin hat Mourinho nun befohlen, Schweinsteiger für die Europa League im Jahr 2017 nachzumelden. Zu Saisonbeginn und folglich in allen Gruppenspielen fehlte der Name des Champions-League-Siegers, achtmaligen Deutschen Meisters und siebenmaligen DFB-Pokalgewinners auf der Nominierungsliste. Interviews gibt der 32-Jährige keine, nach dem Wigan-Spiel twitterte er nur: "Ein großartiger Abend mit einem fantastischen Sieg vor unseren Fans" . Beklagt über den Umgang mit seiner Person hat er sich nie, zumindest nie öffentlich. Aber von diesen großartigen Abenden hätte er sicher gerne noch ein paar.

Dafür hat ihm sein Trainer aber auch ein paar Hausaufgaben aufgegeben. "Ab der 65., 70. Minute hatte er Probleme" , urteilte Mourinho nach dem Wigan-Spiel. "Für seine körperliche Verfassung war die 90 Minuten aber immens wichtig." Es stimmt natürlich auch, dass Schweinsteiger seit der Europameisterschaft, aber auch eigentlich schon vorher, nie mehr so austrainiert aussah, wie in seiner Hochzeit bei den Bayern. Ob seine Hochzeit mit der Tennisschönheit Ana Inavona dabei eine Rolle gespielt hat, ob es die diversen Verletzungen waren oder einfach nur mal eine - völlig menschliche - Phase fehlender Motivation nach all den Jahren auf Top-Level, kann er nur selbst beantworten. Aber noch ist es auch Zeit für ein paar weitere Antworten auf dem Platz.

Stand: 10.02.2017, 11:43