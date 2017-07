Aufregung beim FC Barcelona. Laut übereinstimmenden Medienberichten aus Spanien, Großbritannien und Italien bietet Paris St. Germain 222 Millionen Euro für Superstar Neymar. Die Franzosen, Klub von Weltmeister Julian Draxler und Torwart Kevin Trapp, sollen tatsächlich bereit sein, die festgeschriebene Ablösesumme des 25 Jahre alten brasilianischen Stürmers zu bezahlen.

Bisher teuerster Spieler der Welt ist der Franzose Paul Pogba, der für 105 Millionen Euro von Juventus Turin zu Manchester United gewechselt war. "Barça ohne Neymar? Das wird nicht passieren" , sagt zwar Barcelonas Sportdirektor Robert Fernandez, doch die Franzosen sind angeblich wild entschlossen.

"Riesiger Faktor"

Sollte es tatsächlich dazu kommen, hat der FC Barcelona ein Problem. Denn Neymar bildet zusammen mit Lionel Messi und Luis Suarez das Angriffstrio bei den Spaniern. Der berüchtigte "Dreizack" sei ein "riesiger Faktor bei der Einschüchterung unserer Gegner" , sagt der neue Barça -Coach Ernesto Valverde, der von Athletic Bilbao zu Barcelona wechselte und auf Luis Enrique folgt.

Erst zuletzt hatte der 53-Jährige betont: "Die besten Verpflichtungen sind die Spieler, die bereits in meinem Team sind." Damit spielte er herunter, dass es auf dem Transfermarkt für Barça in diesem Sommer nicht sonderlich gut läuft.

Keine neuen Topspieler

Das Team hatte im vergangenen Jahr die Meisterschaft verpasst und war in der Champions League schon im Viertelfinale ausgeschieden. Beide Titel holte ausgerechnet Erzrivale Real Madrid. Der Pokalsieg war für die eigenen Ansprüche zu wenig. An den Stürmern lag es nicht. Barça hatte vor allem in der Abwehr und im defensiven Mittelfeld Probleme. Und auch vor der neuen Saison steht Valverde weiter vor der Frage, wer dem Sturmtrio den Rücken frei hält.

Mit der Verpflichtung von zwei oder drei Topspielern wollte der Klub, der jahrelang den Fußball in Europa dominiert hatte, die internationale Spitzenposition zurückerobern. Dabei nahmen die Vereinsbosse vor allem einen Spieler ins Visier: Marco Verratti von Paris St. Germain. Der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler sollte das Spiel der Katalanen aufbauen und nach hinten absichern.

Verratti nicht der einzige Rückschlag

Doch Verratti war nicht zu haben, dabei hatte Barcelona dem Vernehmen nach rund 80 Millionen Euro geboten. "PSG will gar nicht erst verhandeln" , klagte Barça-Chef Josep Maria Bartomeu.

Es war nicht der einzige Rückschlag auf dem Transfermarkt. Als mögliche B-Lösung kam der Brasilianer Paulinho ins Gespräch, der in China bei Guangzhou Evergrande unter Vertrag steht. Doch der Wechsel zieht sich immer noch hin. Neben dem Werben um Verratti blieb auch die angestrebte Verpflichtung des Rechtsverteidigers Héctor Bellerín vom FC Arsenal ohne Erfolg. Beim Ringen um den spanischen U21-Star Dani Ceballos von Betis Sevilla hatte Real Madrid die Nase vorn, weil Barça sich wohl zu spät um den technisch brillanten Mittelfeldspieler bemühte. Das Geld wäre da. Erst zuletzt verkündete der Verein einen Rekordumsatz von 708 Millionen Euro.

Zeitung: "Ungeschickt"

"Der FC Barcelona ist so sehr von der Rolle, dass er in allen Bereichen hinterherhinkt oder ungeschickt agiert" , kommentierte die Zeitung "El País". Die Spieler seien fast durchweg dieselben wie am Ende der Vorsaison.

Immerhin drei Zugänge kann Barcelona vermelden. Der junge Innenverteidiger Marlon kommt vom brasilianischen Klub Fluminese, Rechtsaußen Gerard Deulofeu wechselt vom FC Everton zurück zu Barça. Der bisherige "Königstransfer" heißt Nélson Semedo, ist Rechtsverteidiger und kommt von Benfica Lissabon.

Nichts Neues im defensiven Mittelfeld

So bleibt es im Mittelfeld wohl wieder vor allem an Sergio Busquets, Ivan Rakitic und Andres Iniesta hängen. Busquets und Rakitic gehen auf die 30 zu, Iniesta hatte zuletzt immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. "Dem Verein bleibt nichts anderes übrig, als weiter auf den Dreizack zu setzen" , schreibt "El País". Doch der könnte Geschichte sein, falls Neymar tatsächlich zu Paris wechselt.

red/sid/dpa | Stand: 18.07.2017, 12:59