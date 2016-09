Atletico Madrid hat vor dem Königsklassen-Duell am Mittwoch (28.09.2016) gegen den FC Bayern München eine gelungene Generalprobe gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Diego Simeone hatte am Sonntag (25.09.2016) allerdings gegen Deportivo La Coruña zuhause mehr Mühe als erwartet. Der Retter war wieder einmal Antoine Griezmann. Der Franzose erzielte nach Pass seines Landsmannes Kevim Gameiro in der 69. Minute das Tor des Tages.

Barca siegt auch ohne Messi

Barcelonas Torschütze Neymar

Ohne den verletzten Superstar Lionel Messi kam der FC Barcelona bereits tags zuvor zu einem 5:0 (2:0) bei Sporting Gijon. Luis Suarez (29. Minute), Rafinha (32.), Neymar (81./88.) und Arda Turan (85.) erzielten die Treffer für die Katalanen.

Ter Stegen in der Startelf

Messi fehlt den Katalanen rund drei Wochen und damit auch auch im Champions-League-Duell bei Borussia Mönchengladbach am kommenden Mittwoch (28.09.2016). Für ihn spielte Turan auf dem rechten Flügel. Zudem stand Welt- und Europameister Sergio Busquets drei Tage nach seiner Vertragsverlängerung bis 2021 ebenso wie der frühere Gladbacher Keeper Mac-André ter Stegen in der Startelf.

Reals Serie reißt

Real Madrid hingegen musste drei Tage vor der Partie in der Königsklasse bei Borussia Dortmund nach 16 Siegen in Folge wieder einen Rückschlag hinnehmen. Die Königlichen kamen bei UD Las Palmas nicht über 2:2 (1:1). Der eingewechselte Karim Benzema brachte Real mit seinem Tor in der 67. Minute in Führung. Das Überraschungs-Team aus Gran Canaria schlug aber durch den Treffer von Sergio Araujo (85.) spät zurück. Zuvor hatte Las Palmas durch ein Tor von Tana (38.) schon die erste Madrider Führung durch Marco Asensio (33.) ausgeglichen.

Ronaldo beleidigt

CR7 (r.) und Real-Trainer Zinedine Zidane

Die Partie hatte noch ein Nachspiel. Reals Megastar Cristiano Ronaldo war völlig von der Rolle, schmollte und legte sich mit Mitspielern und Trainer Zinedine Zidane an. Als CR7 in der 72. Minute gegen Lucas Vázquez ausgewechselt wurde, begann der große Auftritt des Portugiesen. Beim Verlassen des Feldes klatschte er lustlos in die ausgestreckte Hand von Zidane - dabei schnitt er verärgert Grimassen und würdigte den Trainer keines Blickes.

Ganz die Diva

Auf der Bank gestikulierte Ronaldo dann die restlichen 20 Spielminuten immer wieder wild mit den Armen und schimpfte weiter. Davor hatte er schon Sturmkollege Gareth Bale angemotzt, weil dieser ihn bei einer vergebenen Torchance nicht angespielt hatte. Und er hatte auch das Tor von Karin Benzema zum 1:2 (67.) nicht bejubelt, weil er selbst kurz davor nicht hatte treffen können. "So nicht Cris!" , kritisierte nicht nur "AS"-Starkolumnist Tomás Roncero das peinliche Gebaren des Megastars.

sid/dpa | Stand: 25.09.2016, 19:26