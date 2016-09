Medienangaben vom Montag zufolge beträgt diese zwei Monate. Wie der Club mitteilte, legte die Anwältin des 23-jährigen Nationalspielers Berufung ein.

Sein Einsatz in der Champions League am Mittwoch bei Ludogorez Razgrad soll indes nicht gefährdet sein. Nach den Regeln des Strafrechts gelte bis zu einer Entscheidung des Berufungsgerichts von Neuem die Unschuldsvermutung, so der Club. "In Erwartung dieser Entscheidung kann der Spieler weiter seinem Beruf nachgehen, in Frankreich und im Ausland."

Gewaltanwendung gegen eine Amtsperson

Aurier wurde laut Nachrichtenagentur AFP wegen Gewaltanwendung gegen eine Amtsperson verurteilt. Zu der Auseinandersetzung war es im Mai gekommen, als Aurier am frühen Morgen eine Pariser Diskothek verließ. Ein Polizist berichtete während des Prozesses, Aurier habe ihm bei einer Kontrolle mit dem Ellenbogen in den Brustkorb geschlagen. Der Spieler von der Elfenbeinküste sagte hingegen aus, er sei von dem Beamten zuerst geschlagen worden.

Bereits im Februar war Aurier negativ aufgefallen, indem er seine Mitspieler und Ex-Trainer Laurent Blanc massiv beleidigt hatte. Der PSG-Coach hatte den Abwehrspieler daraufhin für mehrere Wochen in die Reservemannschaft verbannt.

Stand: 26.09.2016, 15:50