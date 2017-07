Gold Cup: Titelverteidiger Mexiko siegt zum Auftakt

Sportschau | 10.07.2017 | 01:04 Min.

Die Fußball-Nationalmannschaft Mexikos startet beim Gold Cup in den USA erfolgreich in ihre Mission Titelverteidigung. Gegen El Salvador legt die Mannschaft von Trainer Juan Carlos Osorio schon in der ersten Halbzeit den Grundstein für den Sieg.