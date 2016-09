20 Jahre Wenger bei Arsenal - "Arsène knows!"

Er traf auf eine Mannschaft, in der Spieler wie Tony Adams (Foto), Nigel Winterburn oder Paul Merson standen - nicht gerade Vorbilder in Sachen Disziplin und schon gar nicht in gesunder Ernährung, was einige in Arsenals legendärem "Tuesday Club" gerne unter Beweis stellten - Mittwochs war oft trainingsfrei. "Die Abende waren gnadenlos" , schrieb Ray Parlour in seiner Biographie. Wenger musste aufräumen, dass Adams gerade von einer Entgiftungskur kam, half ihm dabei.