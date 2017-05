Wenger habe die Details seines Vertrags bereits im November ausgehandelt, heißt es in den Medienberichten vom Dienstag (30.05.17). Die endgültige Entscheidung sei dann bei einem Treffen mit dem Besitzer von Arsenal, Stan Kroenke, am Montag gefallen und tags darauf dem Vorstand mitgeteilt worden. Nach dem 2:1-Sieg im Cupfinale gegen den FC Chelsea am Samstag war Wenger positiv in die Verhandlungen gegangen. Der Verein will Einzelheiten erst am Mittwoch bekanntgeben.