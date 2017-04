Argentinien entlässt Trainer Bauza

Der Teamchef ist vom Fußballverband AFA entlassen worden. "Wir haben Bauza mitgeteilt, dass er nicht mehr der Trainer der Auswahl ist" , sagte AFA-Präsident Claudio Tapia. Bauza hatte die "Albiceleste" 249 Tage geführt, ohne in in der Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland große Erfolge zu verbuchen.

Nur drei Siege in acht Spielen

Das Team hatte unter der Führung Bauzas in acht Spielen der südamerikanischen Qualifikationsrunde nur drei Siege erzielt, bei zwei Unentschieden und drei Niederlagen für die zweimaligen Weltmeister. Zuletzt gab das 0:2 gegen Bolivien in La Paz den Ausschlag für die Entlassung Bauzas.