Rüdiger wechselt zum FC Chelsea

Rüdiger habe einen Fünfjahresvertrag unterschrieben, teilte der englische Klub am Sonntag (09.07.17) mit. "Der Abschied fällt mir nicht leicht", schrieb der 24-Jährige auf Twitter. Als er von dem Angebot aus England gehört habe, habe er sich aber gedacht: "Im Leben weißt du nie, ob du eine zweite Chance bekommst."

AS Rom bestätigte auf der Vereinshomepage, dass die Ablöse 35 Millionen Euro beträgt. Zudem seien Bonuszahlungen vereinbart worden, die maximal vier Millionen Euro betragen könnten. Auch Rüdigers Ex-Verein, der VfB Stuttgart, dürfte an dem Transfer mitverdienen. Die Schwaben hatten den Abwehrspieler 2015 zunächst für vier Millionen Euro an die Römer verliehen, die dann schließlich für weitere neun Millionen Euro die Kaufoption gezogen hatten. Damals war eine Beteiligung an einem möglichen Weiterverkauf ausgehandelt worden.