Andrea Pirlo - Der Abschied des Architekten

Inter und Milan ärgern sich noch heute

Der WM-Titel war Pirlos größter Erfolg. Er begann seine Karriere 1994 bei Brescia Calcio. Danach ging es zu Inter Mailand, und dort machte man den großen Fehler, Pirlos Potenzial nicht zu sehen. Der wechselte nach drei Jahren und nur wenigen Spielen zum Stadtrivalen AC und gewann mit Milan 2003 und 2007 die Champions League. Nach zehn Jahren in Mailand schien seine große Zeit vorbei. Dachte man dort wenigstens und ließ ihn 2011 ablösefrei zu Juventus Turin ziehen. In vier Jahren bei der "alten Dame" feierte Pirlo vier Meisterschaften. Wo er war, da war der Erfolg. Nur in New York klappte das nicht. Der FC schied in den den Play-offs der Major League Soccer vorzeitig aus - was allerdings weniger an Pirlo sondern eher an seinen Mitspielern gelegen hat.

Golf und Tennis und Wein

"Nicht nur mein Abenteuer in New York geht zu Ende, sondern auch meine Reise als Fußballer" , sagt Pirlo. "Ich werde Zeit mit der Familie verbringen und Golf und Tennis spielen, um fit zu bleiben" , kündigte er an. Und dann wird es sich um sein Weingut können. Es wird das wohl mit der Ruhe und Präzision machen, die ihm auf dem Platz ausgezeichnet haben. In Flero freut man sich schon.

Stand: 07.11.2017, 11:12