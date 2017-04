Andrea Belotti - Italiens neue Sturmhoffnung

Der Aufstieg des 23-Jährigen verlief bislang in einer ziemlich linearen Kurve. in der Saison 2012/13 trat er erstmals so richtig in Erscheinung, als er für Drittligist UC Albino Leffe in 29 Spielen beachtliche 12 Treffer erzielte. Es folgte der Wechsel zu Zweitligist US Palermo, für den er in insgesamt 64 Pflichtspielen 16 Tore verbuchte - sechs davon in der Saison 2014/15 sogar dann schon in der Serie A. Ordentlich.

Kopfballspiel als neues Element

Der FC Turin wollte diesen jungen Angreifer verpflichten und sah in ihm großes Potenzial. Der aktuelle Nationalcoach Gian Piero Ventura war damals dort Trainer und baute nach und nach auf den 1,82m großen gebürtigen Lombarden und der zahlte es nach kurzer Eingewöhnungsphase zurück. Mit 12 Saisontoren und fünf Vorlagen, die meisten davon im Saisonendspurt, deutete er an, dass seine Entwicklung auch mit 22 Jahren noch lange nicht zu Ende sein musste.

Offenbar war sie das auch nicht. Unter dem neuen Trainer Sinisa Mihajlovic hat er den nächsten Schritt gemacht und vor allem sein Kopfballspiel noch einmal stark verbessert. War es 2015/16 ein einziges seiner 12 Saisontore, das er per Kopf erzielte, sind es in der laufenden Spielzeit sagenhafte zehn von 25 - für einen Stürmer, der "nur" knapp über 1,80 Meter misst, ein herausragender Wert.

Wohl noch keine große Bühne

International wird der Mann, der aktuell gemeinsam mit dem Römer Edin Dzeko die Torjägerliste anführt, aber in der nächsten Saison mit seinem Klub wohl nicht spielen. Turin steht auf dem neunten Tabellenplatz, das internationale Geschäft ist außer Reichweite. Nun ist es nicht so, dass Belotti nicht die Möglichkeit hätte, in der Europa League oder der Königsklasse aktiv zu sein - angeblich wollten/wollen Manchester United, der FC Arsenal und der FC Chelsea ihn gern verpflichten.

Turin pocht jedoch auf den Verbleib seines Juwels, dessen Vertrag bis 2021 läuft und angeblich eine Ausstiegsklausel für ausländische Vereine enthält - festgesetzt auf 100 Millionen Euro. Dass diese Summe zunächst einmal wohl kein Interessent aufbieten wird, scheint klar, doch ob man eine Schmerzgrenze hat und wo diese liegt, ist aus den Äußerungen der Verantwortlichen aktuell nicht herauszulesen.

Zur kommenden Saison scheint ein Wechsel damit jedoch erst einmal vom Tisch. Belotti selbst soll sich zuletzt klar für einen Verbleib ausgesprochen haben. Gegenüber "Tuttosport" meinte er: "Lasst es die Granata-Fans wissen: Ich werde definitiv in Turin bleiben."

Mit 23 schon Kapitän

Auch als Kapitän treffsicher: Andrea Belotti

Vielleicht hat Belotti aus den Erfahrungen eines ehemaligen Turin-Spielers gelernt: Ciro Immobile ging nach 22 Toren in 29 Ligaspielen für die Turiner zu Borussia Dortmund, wurde dort nicht glücklich und landete über Umwege wie Sevilla und erneut Turin bei Lazio Rom, wo er mit 20 Saisontoren aktuell einer der Verfolger Belottis ist.

Belotti wird diesen Sprung auf die ganz große Bühne also zur kommenden Saison wohl noch nicht wagen - treibt seine Entwicklung also weiterhin in kleinen Schritten voran und scheint sich auch mit dem Verein zu identifizieren. Seine Aussagen, seine Profile in den sozialen Medien - alles strotzt vor Verbundenheit. Bei seinem Verein hat man das und den sportlichen Wert des Spielers, den man sich immerhin 8,4 Millionen Euro kosten ließ, längst erkannt. Belotti ist Publikumsliebling, schießt die Elfmeter und war zuletzt sogar Kapitän.

Erfolgreiche Turiner Stürmer

Dass Belotti trotz seines voraussichtlichen Verbleibs in Turin auf internationalem Parkett zu sehen sein wird, liegt daran, dass er seit der Amtsübernahme seines Ex-Coaches Ventura in der Nationalmannschaft quasi gesetzt ist. In sieben Auftritten gelangen ihm schon drei Tore und im Angriff harmoniert er dort bisher prächtig mit dem vier Jahre älteren Immobile.

"Turiner Schule" in der Squadra Azzurra: Ciro Immobile und Andrea Belotti

Ob dieser seinem Landsmann dazu geraten hat, lieber noch eine Weile in Turin zu bleiben, bevor er den nächsten großen Karriereschritt geht, ist nicht überliefert - möglich wäre es aber.

Das Bild des besonnen und loyalen Sportlers zeigt sich übrigens nicht nur in der Tatsache, dass er in seiner Karriere noch nie des Feldes verwiesen wurde, sondern auch in seinen Aussagen bezüglich der 100 Millionen Euro, die man dem Vernehmen nach für ihn fordert: "Ich habe ehrlich gesagt nicht das Gefühl, dass ich so viel wert bin. Im Fußball sind Werte der Spieler dramatisch gestiegen." Man hat so das Gefühl, dass man von Andrea Belotti in der Zukunft noch so einige Erfolgsgeschichten hören könnte.

Stand: 25.04.2017, 14:03