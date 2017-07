Nach einer Herz-Untersuchung und einem Gehirnscan hatte Ajax zu Wochenbeginn noch vorsichtig Entwarnung gegeben. "Bei dem Hirnscan und anderen neurologischen Tests wurden keine Anomalien festgestellt", hatte der Klub noch am Dienstag mitgeteilt. Nouri wird in einem Krankenhaus in Innsbruck behandelt, soll in den kommenden Tagen aber nach Amsterdam verlegt werden.

sid | Stand: 13.07.2017, 15:09