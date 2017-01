Afrika-Cup - Nach Ghana auch Ägypten im Halbfinale

Ghana besiegte am Sonntag (29.01.2017) die Demokratische Republik Kongo in Oyem mit 2:1 (0:0) und sicherte sich den sechsten Halbfinal-Einzug beim Afrika-Cup in Folge. Die Brüder Jordan (63.) und André Ayew (78./Foulelfmeter) trafen für die Black Stars. Außenseiter Kongo mit dem Ingolstädter Bundesliga-Profi Marcel Tisserand hielt lange gut mit, konnte aber durch Paul-José Mpoku (68.) nur den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielen. Am Donnerstag (02.02.2017) trifft Ghana nun ím Halbfinale auf den viermaligen Champion Kamerun. Auch Burkina Faso steht bereits als Halbfinalist fest.

Ägypten komplettiert Halbfinale

Der siebenmalige Afrikameister Ägypten setzte sich in Port-Gentil kurz vor Schluss 1:0 (0:0) gegen Marokko durch und steht erstmals seit 2010 wieder unter den letzten Vier. Kahraba (88.) erzielte den Siegtreffer für die Ägypter. Sie treffen am Mittwoch (01.02.17) in Libreville auf Burkina Faso.

