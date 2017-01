Afrika-Cup - Burkina Faso steht im Halbfinale

Die Westafrikaner stehen damit zum dritten Mal im Halbfinale des Afrika Cups und dürfen weiter auf den Premierentitel hoffen. Beim 2:0 (0:0) über Tunesien erzielte Bancé am Samstagabend in der gabunischen Hauptstadt Libreville per Freistoß den späten Führungstreffer (81. Minute). Préjuce Nakoulma (85.) sorgte nach einem Konter mit seinem Schuss ins leere Tor für die Entscheidung.

Nun gegen Ägypten oder Marokko

Vor vier Jahren schaffte Burkina Faso mit dem zweiten Platz sein bislang bestes Ergebnis bei dem Kontinentalturnier. Das Team um Bancé trifft im Halbfinale auf den Sieger der Partie zwischen Ägypten und Marokko, die am Sonntag aufeinandertreffen.

Der 32-Jährige war erst vier Minuten vor seinem Geniestreich eingewechselt worden. Er lief in seiner Karriere unter anderem für Kickers Offenbach, den 1. FSV Mainz 05, den FC Augsburg und Fortuna Düsseldorf auf. Inzwischen spielt der Angreifer für ASEC Mimosas in der Elfenbeinküste.

