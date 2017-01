Mit Offensivspieler Salomon Kalou von Hertha BSC in der Startelf kamen die Ivorer gegen Togo am Montag (16.01.17) nicht über ein 0:0 hinaus. Neben dem Berliner standen beim überlegenen, aber meist glücklosen Weltranglisten-34. auch der ehemalige Stuttgarter Serey Dié und Serge Aurier (Foto, r. neben Emmanuel Adebayor) von Paris Saint-Germain in der Startelf.

Togos Nationaltrainer Claude Le Roy setzte von Beginn an auf Stürmer Ihlas Bebou vom Zweitligisten Fortuna Düsseldorf.

DR Kongo gegen Marokko am Abend

Im zweiten Spiel der Gruppe C trifft am Abend die Demokratische Republik Kongo um Ingolstadt-Profi Marcel Tisserand, die zuletzt wegen eines Prämienstreits das Training boykottiert hatte, auf Marokko mit Offensivspieler Aziz Bouhaddouz ( FC St. Pauli).

dpa/sid | Stand: 16.01.2017, 19:09