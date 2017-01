Das Rolltor vor dem Eingang des Hotel "Nomad“ ist fest verschlossen, ein finster blickender Wachmann signalisiert: "Hier ist kein Durchkommen!“ Das Team Gabuns hat sich abgeriegelt vor dem zweiten Gruppenspiel am Mittwoch (18.01.17) gegen Burkina Faso.

Der Druck auf die Gastgeber beim Afrika-Cup ist enorm, nach dem enttäuschenden 1:1-Remis zum Auftakt gegen Außenseiter Guinea-Bissau müssen Pierre-Emerick Aubameyang und seine Kollegen nun unbedingt einen Dreier einfahren. Sonst droht ein Scheitern schon in der Gruppenphase - es wäre ein sportliche Katastrophe. Aber es wäre auch politisch für das Land ein enormer Tiefschlag.

Gabun in wirtschaftlichen Turbulenzen

Gabun, das mit enormen Ölvorkommen gesegnet ist, steckt seit dem Ölpreisverfall in einer tiefen wirtschaftlichen Krise. 60 Prozent der Bevölkerung lebt unterhalb der Armutsgrenze, in den vergangenen Monaten ist ein großer Teil von Arbeitsplätzen in der Ölbranche weggefallen. Zu gewalttätigen Auseinandersetzungen mit etwa 100 Toten kam es im vergangenen Herbst, als Präsident Ali Bongo Ondimba bei den Wahlen mit hauchdünner Mehrheit im Amt bestätigt wurde. Die Opposition warf ihm und seinen Leuten Wahlbetrug vor.

Der Afrika-Cup soll in dem Land an der Westküste des Kontinents zumindest zeitweise mal für gute Laune sorgen. Die Leute erwarten von ihrem Team den Titelgewinn, für den Sieg soll allen voran ein Mann sorgen: Aubameyang. Der Stürmer von Borussia Dortmund wird im Land seiner Wurzeln als Superheld verehrt, man ist sich sicher, dass er ganz allein die versammelte Gegnerschaft bezwingen wird.

Aubameyang-Bilder überall

Aubameyang-Shirts tragen nicht nur die Kinder in der Schule, sondern auch die Frauen auf dem Markt, Journalisten bei der Pressekonferenz und auch Präsidentengattin Sylvia, wenn sie die Spiele im Stadion besucht.

All dies ist möglicherweise eine viel zu schwer wiegende Last für einen Fußballer wie Aubameyang, der in seiner bisherigen Karriere eher als Gute-Laune-Kicker mit dem Hang zur Extravaganz daherkam denn als ernster Verantwortungsträger. Zumal seine Verbindung zu Gabun ja lediglich auf Verwandtschaftsverhältnissen beruht. Aubameyang wurde in Frankreich geboren, wuchs dort auf, verinnerlichte die dortige Kultur. Gabun, das Geburtsland seines Vaters, besuchte er erstmals im Jugendlichenalter. Und nun soll er Frieden stiften in diesem - ihm eigentlich fremden – Land.

Die Überforderung des kickenden Stars wurde nach dem Eröffnungsspiel deutlich, als Aubameyang nach Abpfiff mit versteinerter Miene fluchtartig das Spielfeld verließ. Nach einem Pflicht-Interview beim übertragenden arabischen TV-Sender rauschte er wortlos durch die Mixed-Zone. Starallüren könnte man meinen, doch eben auch Ausdruck tiefster Verunsicherung.

Alle verstecken sich hinter dem Star

Ein ganzes Land versteckt sich hinter einem Fußballer. Sogar Präsident Ondimba tut dies, als er den Star am Tag vor dem Auftaktmatch zu einem persönlichen Gespräch lud. Aubameyang verpasste so die turnusmäßige Pressekonferenz, bei der er als Kapitän seiner Mannschaft vorgesehen war. Journalisten-Fragen nach der Bedeutung des Turniers für die Stimmung im Land beantwortete der als Ersatz eingesprungene Mittelfeldspieler Mario Lemina knapp: "Für solche Themen haben wir einen Kapitän. Den müsst ihr so etwas fragen.“ Aber der war ja beim Präsidenten.

Die Opposition verlangt seit Wochen von der Bevölkerung, den Afrika-Cup zu boykottieren, noch am Samstag kam es ein paar Stunden vor Turnierbeginn in der nahen Innenstadt zu Demonstrationen gegen die angeblich 700 Millionen US-Dollar, die das Land die Ausrichtung des Cups kostet. Angeprangert wurden vor allem die 220 Millionen Dollar, die der Bau des neuen Stadions „Omar Bongo“ im Norden der Stadt verschlang.

Keine Euphorie

Ondimba wollte damit seinem 2009 verstorbenen Vater Tribut zollen, doch die Arena wurde nicht rechtzeitig fertig und gammelt nun im halbfertigen Zustand vor sich hin. Von Euphorie ist keine Spur. Und tatsächlich war während der Eröffnungsfeier nur einen Handvoll Leute im Stadion. Selbst bei Anpfiff war die 40.000-Zuschauer-Arena allenfalls zu drei Viertel gefüllt.

Helfen könnte in einer solchen Situation womöglich nur ein berauschender Turnier-Auftritt des eigenen Teams, doch davon war Gabun im Auftaktmatch weit entfernt. Gegen einen allenfalls durchschnittlichen Gegner Guinea-Bissau gelang den Gastgebern im ersten Abschnitt nicht viel, Aubameyang trat beinahe gar nicht in Erscheinung. Erst als der Torjäger in der 52. Minute einen Fehler der Guineer ausnutzte und auf Vorarbeit von Denis Bouanga die Kugel aus vier Metern über die Linie drückte, kam so etwas wie Stimmung auf.

Plötzlich schien sich doch alles zum Guten zu wenden, doch Juary Soares' Ausgleichstreffer per Kopf in der 90. Minute stoppte jäh die sich im Keim der Entwicklung befindliche Freude. Guinea-Bissau jubelte über den späten Punktgewinn, während Aubameyang und seine Kollegen nach Abpfiff rasch das Feld verließen. "Wir sollten aus diesem Spiel lernen und die nächsten beiden Gruppenspiele gewinnen. Wir sind Gastgeber“ , meinte Aubameyang hinterher. Es klang eher nach Trotz als nach Hoffnung.

