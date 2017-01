Der schwere Weg afrikanischer Fußballer in Europa

Derzeit läuft in Gabun der Afrika-Cup, eines der größten Sportereignisse des Jahres. Die meisten afrikanischen Spieler spielen in Europa. Und doch wissen wir zumeist nicht viel über sie. Also haben wir uns mit Michael Ngadeu Ngadjui verabredet. Er sitzt am Pool des Mannschaftshotels der Nationalmannschaft Kameruns. Michael Ngadeu Ngadjui spricht ruhig, gutes Deutsch, ab und zu verfällt er ins Französische. Zwei Jahre lang hat er in der zweiten Mannschaft des SV Sandhausen und des 1. FC Nürnberg gespielt.

sportschau.de: Herr Ngadeu Ngadjui, Sie sind in Kamerun aufgewachsen, wie sind Sie nach Deutschland gekommen?

Ngadeu Ngadjui: Ich habe in Kamerun mein Abitur gemacht, und meine Eltern haben dann entschieden, dass ich in Deutschland studieren sollte. Mein Bruder war schon in Dortmund.

Was wollten Sie studieren?

Ngadeu Ngadjui: Ich wollte gerne Bauingenieurwesen studieren. Also habe ich in Kamerun sechs Monate Deutsch gelernt.

Dann sind Sie aber Fußballprofi geworden, warum?

Ngadeu Ngadjui: Ich wollte immer Fußball spielen, schon als Kind. Seit der dritten oder vierten Klasse hatte ich diesen Traum, Fußballer zu werden.

Welche Rolle hat Geld gespielt?

Ngadeu Ngadjui: Geld war für mich nie das Wichtigste.

Das klingt für viele wahrscheinlich unglaubwürdig.

Ngadeu Ngadjui: (lacht) Wenn man raus aus der Armut will, dann wird man nicht Fußballer in Afrika, das wollen zu viele, und die Chancen sind zu gering. Wenn man wirklich etwas werden will, dann versucht man zu studieren. Also beim SV Sandhausen habe ich 1.000 Euro im Monat verdient. Und habe meine Wohnung noch selbst bezahlt, das waren etwa 250 Euro. Ich bin nicht so anspruchsvoll.

Das klingt nicht danach, als hätte sich der Wechsel nach Europa monetär gelohnt. Warum haben sie es gemacht?

Ngadeu Ngadjui: Wir haben ja nicht die gleichen Chancen wie Sie in Europa. Glauben Sie mir: Man verlässt Afrika nicht nach Europa, weil man will. Man verlässt Afrika nicht nach Europa, weil man stolz darauf ist. Man versucht einfach, sich ein Leben mit dem Fußball aufzubauen. Wenn ich die Chance gehabt hätte, in Kamerun so Fußball zu spielen wie in Europa, wäre ich in meinem Land geblieben. Ich liebe mein Land. Aber wenn du den Traum des Fußballers wahr werden lassen möchtest, wenn du auf hohem Niveau Fußball spielen willst, dann musst du in ein fußballerisch entwickelteres Land gehen.

Man hört das schon in Ihren Zwischentönen, in Afrika ist die Heimatverbundenheit häufig sehr viel ausgeprägter als in Europa. Wie war das für Sie, nach dem Abitur Ihr Land zu verlassen?

Michael Ngadeu-Ngadjui für Slavia Prag im Einsatz gegen Anderlechts Frank Acheampong

Ngadeu Ngadjui: Das kann ich Ihnen sagen: Das war sehr schwer, meine ganze Familie zu verlassen. Alle waren am Flughafen, alle haben geweint. Und ich habe auch geweint. (Er macht eine Pause und lächelt dann) Aber das ist ja das Leben.

Und dann kam der Kulturschock Europa?

Ngadeu Ngadjui: Oh ja, das ist nicht einfach für uns. Man muss sich an eine neue Kultur gewöhnen, an neue Menschen, an eine andere Art des Lebens, an neue Regeln. Und das ist das größte Problem für uns. Aber mein Bruder und seine Freunde in Dortmund haben mir da natürlich geholfen.

Bereuen Sie, dass Sie nach Europa gegangen sind? Sie spielen mittlerweile bei Slavia Prag in Tschechien, sind Nationalspieler Kameruns, gerade beim Afrika-Cup hier in Gabun.

Ngadeu Ngadjui: Ich weiß schon, was mir das alles gebracht hat. Und das bringt mich heute, sieben Jahre danach, zum Lächeln. Mein Land ist zufrieden mit mir. Meine Familie ist stolz auf mich. Aber klar bereue ich auch. Aber vielleicht ist es eine positive Bedauerung - kann man das so sagen?

Sie meinen "Bedauern"?

Ngadeu Ngadjui: Ja genau. Mein größtes Bedauern war, meine Familie verlassen zu müssen.

Waren die Karriere und die Erfahrung es wert?

Ngadeu Ngadjui: Ich würde sagen (Er macht eine Pause), ich würde sagen, ja.

Sie haben gesagt, wenn der Fußball in Afrika besser gewesen wäre, wären Sie hier geblieben. Was muss passieren, dass sich der Fußball in Afrika stärker entwickelt?

Ngadeu Ngadjui: In Afrika haben wir viele Talente, das sehen wir ja gerade beim Afrika-Cup. Und zwar in allen Ländern Afrikas. Was sich ändern muss, ist die Mentalität der Leute, die uns führen. Wenn sich das ändert, kann der Fußball besser werden, weil die Infrastruktur sich verbessert. Das ist das größte Problem. Sonst ist es schwer, auf ein besseres Niveau zu kommen.

Weil viele afrikanische Verantwortliche das Geld für den Fußball lieber in die eigene Tasche stecken?

Ngadeu Ngadjui: Soweit will ich nicht gehen. Aber Sie wissen ja, was hier abgeht. Nur soviel: wenn die Offiziellen etwas ändern wollen, dann können sie das auch.

Wie bewerten Sie diesen Afrika-Cup hier in Gabun?

Ngadeu Ngadjui: Man sieht, dass es in Afrika keine kleinen Mannschaften mehr gibt. Wenn die Spieler hierhin kommen, sind die hoch motiviert. Für sein Land zu spielen, bedeutet in Afrika alles. Dafür gibst du auch alles.

Sie spielen jetzt bei Slavia Prag, was ist Ihr Plan für die Zukunft? Vielleicht nochmal in Deutschland spielen?

Ngadeu Ngadjui: Momentan läuft es super bei Slavia, wir sind Zweiter in der Meisterschaft, und ich habe noch einen Vertrag bis 2019. Grundsätzlich ist mein Plan, meine Karriere in meiner Heimat zu beenden.

Stand: 26.01.2017, 10:22