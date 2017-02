Afrika-Cup - Kamerun zieht ins Endspiel ein

Das Team um den Lauterer Zweitliga-Profi Jacques Zoua setzte sich am Donnerstag in Franceville gegen den viermaligen Champion Ghana verdient mit 2:0 (0:0) durch und steht damit erstmals seit 2008 wieder im Endspiel des Wettbewerbs.

Längerer Atem bei Kamerun

In der lange ausgeglichenen Partie erzielten Michael Ngadeu-Ngadjui (72.) von Sparta Prag und Christian Mougang Bassogog (90.+4) die Treffer - vor allem durch die stärkere Schlussphase ging der Sieg für die Kameruner in Ordnung.

Das Finale gegen Ägypten findet am Sonntag in der Hauptstadt Libreville statt. Einen Tag zuvor spielt Ghana in Port-Gentil gegen Burkina Faso um Platz drei. Kamerun wartet nun übrigens schon seit 15 Jahren auf seinen fünften Triumph beim Afrika Cup.

dpa/sid/red | Stand: 02.02.2017, 22:05