Am Samstag (14.01.17) startet der 31. Afrika-Cup mit der Eröffnungspartie zwischen Gastgeber Gabun und Guinea-Bissau. Es wird dann ein Pflichtsieg der Gabuner um BVB -Angreifer Pierre-Emerick Aubameyang erwartet, denn Guinea-Bissau gilt als der größte Außenseiter im Turnier. Natürlich träumen die euphorisierten Gastgeber noch von viel mehr, doch für den Turniersieg kommen eher andere Teams in Frage. Allen voran Titelverteidiger Elfenbeinküste mit Salomon Kalou von Hertha BSC . Aber auch Teams wie Senegal, Ghana und Algerien, das den frischgebackenen afrikanischen Fußballer des Jahres, Riyad Mahrez von Leicester City in seinen Reihen weiß.

Die Elfenbeinküste wird trotz des verletzungsbedingten Ausfalls von Gervinho wieder einen Titelkandidaten nach Gabun schicken. Die Mannschaft ist mittlerweile völlig neu zusammengestellt, von der "Goldenen Generation" um Didier Drogba ist nur noch Kalou dabei. Neben Drogba sind auch die Touré-Brüder, Keeper Boubacar Barry, Didier Zokora, Emmanuel Eboué, Arouna Dindane und Arthur Boka raus. Dafür dürfen jetzt endlich Youngsters wie Eric Bailly (Man United), Serge Aurier (PSG), Lamine Kone (Sunderland), Franck Kessie (Bergamo), Giovanni Sio (Rennes) und Wilfried Zaha (Crystal Palace) ihr Können zeigen.

Senegal mit Sadio Mané wird hoch gehandelt

Senegals Hoffnungsträger: Sadio Mané

Ein heißer Titelanwärter ist der Senegal. Die "Löwen von Teranga" haben eine Mannschaft voll besetzt vor allem mit Legionären aus der englischen Premier League. Ein körperlich enorm starkes Team mit Stürmer Sadio Manè vom FC Liverpool als Speerspitze und Mame Diouf von Stoke neben ihm. Im Mittelfeld räumen Idrissa Gueye (Everton), Cheikh Kouyate (West Ham), Papa Diouf (Espanyol Barcelona) und Mo Diame (Newcastle) ab.

Der nächste Favorit ist Algerien. Wie stark die "Wüstenfüchse" sind, zeigte sich dem breiten Publikum zuletzt bei der WM 2014, als sie im Achtelfinale beinahe Deutschland gekippt hätten. Mit Schalkes Nabil Bentaleb, Yassin Brahimi (FC Porto) sowie Leicesters Riyad Mahrez und Islam Slimani sind sie vor allem offensiv superstark besetzt. So stark, dass Trainer George Leekens sogar Soufiane Feghouli von West Ham United aussortiert hat.

Ghana mit eingespieltem Team

Ghana will's auch endlich mal packen. Chef André Ayew (Sohn von Abedi Pele) kommt so allmählich in die Jahre, sagt aber, dass er fest davon ausgeht, dass sein Team wieder ins Endspiel einziehen wird. John Boye und Jonathan Mensah bilden nach wie vor eine bombenfeste Innenverteidigung, mit Christian Atsu (Newcastle), Afriye Aquah ( FC Turin) und Jordan Ayew (Aston Villa) ist offensiv einiges Potenzial vorhanden. Schalkes Abdul Rahman Baba wird als Stammspieler auf der linken Bahn erwartet. Mal wieder spät wird sich zeigen, ob Talismann Asamoah Gyan (Dubai) nach spät auskurierter Verletzung rechtzeitig in Form kommen kann. Falls nicht, könnte sich hier eine Chance für Schalkes Nachwuchsstürmer Bernard Tekpetey auftun.

Die "Pharaonen" wollen Krise vergessen machen

Trainerfuchs Ägyptens: Hector Cuper (m.)

Als Titelkandidat wird zudem Ägypten gehandlet, das sich nach einer langen Phase der Krise endlich wieder zu einem großen Turnier gespielt hat. Der Seriensieger von einst (sieben Afrika-Cup-Siege) war bei den letzten drei Auflagen nicht dabei, was natürlich vor allem mit den Unruhen im Land und im Fußball im Besonderen zu tun hatte. Die Tragödie von Port Said, als 2012 beim Spiel Al Ahly gegen Al Masry 74 Fußballfans zu Tode kamen und Tausende verletzt wurden, löste eine lange Phase des Chaos und der Depression aus. Die Liga setzte aus, das Nationalteam wurde auf Sparflamme weitergeführt. Jetzt sind die "Pharaonen" zurück und sie haben mit Jungs wie Ahmed Elmohamady (Hull City), Ramadan Sobhi (Stoke City), Mohamed Salah (AS Rom) und einigen in Ägypten spielenden Talenten eine schlagkräftige Mannschaft, die mit Hector Cuper von einem erfahrenen Trainer geleitet wird.

Die Zahl der Titelanwärter ist also groß, da bleibt Gastgeber Gabun nur noch so etwas wie eine Außenseiterrolle. In dem rohstoffreichen Öl-Export-Land ist nach einer umstrittenen Präsidentenwahl im letzten August eine politische Krise ausgebrochen, die Staatschef Ali Bongo Ondimba mit einem erfolgreichen Fußballturnier beizulegen hofft. Aubameyang und Co. haben also auch die politische Pflicht, im Turnier möglichst weit zu kommen. Könnte ein schweres Unterfangen werden, denn neben Aubameyang spielen mit Juventus-Mittelfeldspieler Mario Lemina und Didier Ndong vom AFC Sunderland nur zwei weitere hochkarätige Europa-Legionäre im Team. Das dürfte gegen die hochklassige Konkurrenz trotz Heimvorteils womöglich etwas zu wenig sein.

Stand: 07.01.2017, 14:17