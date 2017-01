Ägypten und Ghana beim Afrika-Cup weiter

Im Finale der Gruppe D setzten sich der siebenmalige Cup-Gewinner aus Nordafrika am Mittwoch (25.01.17) mit 1:0 (1:0) gegen Ghana durch. Den goldenen Treffer für Ägypten erzielte Mohamed Salah vom AS Rom in der elften Minute.

Für Schlusslicht Uganda und Mali, die sich 1:1 (0:0) trennten, ist das Turnier beendet.

Viertelfinale am Wochenende

Die ersten Viertelfinals bestreiten am Samstag Burkina Faso und Tunesien sowie Senegal und Kamerun. Ghana spielt als Zweiter der Gruppe D am Sonntag gegen die Demokratische Republik Kongo, Gruppensieger Ägypten trifft anschließend auf Marokko. Gastgeber Gabun mit Borussia Dortmunds Stürmerstar Pierre-Emerick Aubameyang war bereits in der Vorrunde ausgeschieden. Auch Titelverteidiger Elfenbeinküste und Salomon Kalou scheiterten.

dpa | Stand: 25.01.2017, 22:00