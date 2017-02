Burkina Faso und der "Mourinho von Afrika"

Die schwitzenden Spieler Burkina Fasos machen schon lange Gesichter, doch Paulo Duarte ist unnachgiebig. Nochmal und nochmal lässt der Trainer seine Leute die Laufwege bei eigenem Eckstoß trainieren, das geht jetzt schon eine halbe Stunde so. Bei gleißender Hitze, der portugiesische Coach hat die vereinbarte Trainingszeit schon lange weit überzogen.

Burkina Faso hat es beim 31. Afrika-Cup völlig überraschend ins Halbfinale geschafft. Gegen Ägypten wird am Mittwoch (01.02.17) das nächste ganz enge Duell erwartet – Kleinigkeiten dürften entscheidend sein. Da sind für Duarte ein paar Überstunden in der Vorbereitung eine Selbstverständlichkeit. " Die Jungs werden mir noch dankbar sein ", sagt er nach der Übungseinheit mit einem Lächeln im Gesicht.

Einen "Dickkopf" auf der Bank

Nicht umsonst wird Duarte der " Mourinho von Afrika " genannt. Dass ihr Trainer ein Dickkopf sein kann, wissen sie in Burkina Faso schon länger. Seit Februar 2012 etwa, als Duarte sich schlicht weigerte, den Trainerstuhl der Nationalmannschaft zu verlassen. Burkina Faso hatte es zu diesem Zeitpunkt unter Duarte zwar zweimal in die Endrunde des Afrika-Cups geschafft, doch beim Turnier 2012 hatte das Team in der Vorrunde gleich drei Niederlagen kassiert und war chancenlos ausgeschieden.

Der Trainer sollte also seine Koffer packen, entschied man im Verband. Duarte aber blieb. " Wer soll mich denn entlassen haben? ", fragte er rhetorisch in die Runde und reiste einfach dennoch zum nächsten Testspiel des Teams vier Wochen später an : " Im nächsten Monat werden neue Verbandsfunktionäre gewählt. Erst die haben das Recht, mich zu entlassen ", fand er.

Nun, sie entließen Duarte dann trotzdem, holten ihn aber drei Jahre später zurück. Im Herbst 2015 wurde er Nachfolger des Deutsch-Franzosen Gernot Rohr, der es nur zehn Monate in Burkina Faso ausgehalten hatte. Die politische Lage sei ihm zu instabil, hieß Rohrs offizieller Kündigungsgrund.

Zufällig einen Trainer gefunden

Die Wahrheit ist: Es läuft chaotisch ab in Burkina Fasos Fußballverband. Das musste Duarte schon erkennen, als sie ihn, der bis dahin nur Trainererfahrung bei UD Leiria in Portugal gesammelt hatte, 2007 erstmals verpflichteten. Schon das Zustandekommen dieses Engagements war eher zufällig. Eigentlich wollten ein paar Verbandsoffizielle nur ihren Nationalspieler Ousseni Zongo in Leiria besuchen, dabei beeindruckte sie die Trainingsarbeit Duartes. Als der ein paar Monate später arbeitslos wurde, ließ er über Zongo anfragen, ob sie vielleicht einen neuen Nationaltrainer bräuchten in Burkina Faso. Sie brauchten.

Duarte war allerdings zunächst geschockt über die Bedingungen. " Es gibt hier nichts, keine Listen von Spielern, keine Unterlagen, keine Videos, nichts. Dass die Nationalmannschaft überhaupt existiert, ist verwunderlich ", sagte er. Duarte reiste zurück nach Europa, recherchierte, stellte eine völlig neue Mannschaft zusammen und blieb fünf Jahre. Er führte das Team zu zwei Afrika-Cups, das Team sprang aus den Niederungen der Weltrangliste auf Platz 37.

Mischung aus Jung und Alt

Als er die Mannschaft 2015 von Rohr wieder übernahm, bildeten das Gerüst nach wie vor jene Spieler, die Duarte einst geholt hatte. " Überaltert ", urteilten viele, doch Duarte schaffte es mit den Routiners und ein paar jungen Leuten, die er eingebaut hat, erneut zum Afrika-Cup 2017. Und steht nun im Halbfinale.

Zusammengehalten wird die Mannschaft tatsächlich von Akteuren, die ihren Zenit vermeintlich überschritten haben. Vor Abwehrchef Bakary Koné, der seine beste Zeit bei Olympique Lyon hatte, bevor er nach Malaga abgeschoben wurde, führen im Mittelfeld Charles Kabore und Abdou Traoré Regie. Vorn war Ex- HSV er Jonathan Pitroipa bis zu seiner Verletzung im zweiten Gruppenspiel gesetzt, unterstützt von Flügelspieler Prejuce Nakoulma. Allesamt sind diese Spieler um die 30.

Im Viertelfinale gelang dem eingewechselten Ex-Bundesliga-Profi Aristide Bancé, dessen Stationen unter anderem Offenbach, Düsseldorf, Mainz und Augsburg hießen, der entscheidende Treffer gegen Tunesien. Bancé ist schon 32, lässt seine Karriere derzeit bei ASEC Mimosas in der Elfenbeinküste ausklingen.

" Das ist eine erfahrene Mannschaft mit herausragenden Charakteren ", sagt Duarte und ist sich sicher: " Die Jungs sind fokussiert. Sie wollen jetzt den Sieg beim Turnier. Die Chance dazu ist absolut da. " Dafür müssen halt auch mal ein paar Überstunden durchgestanden werden.

Stand: 01.02.2017, 08:45