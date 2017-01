2012 nicht dabei, 2013 nicht dabei und 2015 auch nicht. Drei Mal in Serie hat Ägypten die Qualifikation für den Afrika-Cup verpasst. Was bitter ist - schließlich sind die Nordafrikaner mit sieben Titeln alleiniger Rekordsieger. Doch jetzt sorgt das Team beim wichtigsten Turnier auf dem Kontinent wieder Furore. Es könnte sogar etwas werden mit dem ersten Erfolg seit 2010. Am Mittwoch (01.02.17) spielt Ägypten beim Turnier im Gabun im Halbfinale gegen das Überraschungsteam aus Burkina Faso um den Einzug ins Endspiel.

Noch kein Gegentor

Der einstige Seriensieger (2006, 2008 und 2010) kommt bisher sehr minimalistisch daher - aber sehr erfolgreich. Trainer Héctor Cúper, der seit November 2015 im Amt ist, setzt auf eine starke Defensive. In vier Spielen hat Ägypten noch kein Gegentor kassiert. Drei 1:0-Siege reichten für den Einzug in die Runde der letzten Vier.

Im Tor steht dabei seit dem zweiten Spiel nur die Nummer drei. Weil sich die zwei Stammkeeper verletzten, spielt der schon 44 Jahre alte Essam el-Hadary. Für den Routinier wäre es der fünfte Triumph beim Afrika-Cup. Den ersten Titel holte er mit Ägypten vor 19 Jahren.

Guter Mix

Trainer Héctor Cúper weiß, wie es geht. Den FC Valencia führte er zweimal ins Finale der Champions League. Später war er unter anderem auch bei Inter Mailand, Real Mallorca, Betis Sevilla, dem FC Parma und Racing Santander aktiv. Auch wenn es nie zu einem großen Titel reichte - Cuper gilt als Erfolgscoach.

Er setzt auf einen Mix zwischen jungen und erfahrenen Spielern. Star des Teams ist Mohamed Salah vom italienischen Klub AS Rom. Ahmed Elmohamady von Hull City, Ramadan Sobhi von Stoke City und Mohamed Elneny vom FC Arsenal spielen in der englischen Premier League. Mostafa Fathi vom SC Zamalek und Ramadan Sobhi von Al Ahly sind dagegen zwei Talente, die noch in Ägypten spielen und als die Zukunft gelten.

In der Heimat für Begeisterung sorgen

Ein Erfolg könnte auch in der Heimat wieder ein wenig für Fußball-Begeisterung sorgen. Am 1. Februar 2012 starben beim Spiel zwischen Al-Masry und Al-Ahly im Stadion der Hafenstadt Port Said bei Ausschreitungen 74 Menschen. Seitdem sind die Ränge bei Ligaspielen leer, die Behörden haben Zuschauer verboten. Viele Fans wandten sich ganz vom Sport ab.

Für Ägypten soll ein Erfolg beim Afrika-Cup nur ein Etappenziel sein. Hauptziel Cupers ist es, das Land zur Weltmeisterschaft 2018 in Russland zu führen. Bei einer WM-Endrunde waren die Ägypter das letzte Mal 1990 in Italien dabei. Und auch da sieht es bisher gut aus. Das Team hat die dritte und letzte Qualifikationsrunde erreicht und liegt in seiner Gruppe nach zwei Spieltagen auf Platz eins.

vdv/sid/dpa | Stand: 31.01.2017, 14:23