Vincent Aboubakar (Foto, rechts) hat Kamerun zum fünften Titelgewinn beim Afrika-Cup geschossen. Der eingewechselte Angreifer vom türkischen Spitzenklub Besiktas Istanbul erzielte im Finale am Sonntag (05.02.2017) in Gabuns Hauptstadt Libreville gegen Rekordsieger Ägypten in der 89. Minute das Siegtor zum 2:1 (0:1).

Ägypten mit dem 44 Jahre alten Torhüter Essam El-Hadary war in der 22. Minute durch Mohamed Elneny vom FC Arsenal in Führung gegangen. Nicolas N'Koulou glich nach einer Stunde für Kamerun aus, bei dem Stürmer Jacques Zoua vom Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern in der Startelf stand.

DFB -Gegner beim Confed Cup

Die "unbezähmbaren Löwen" hatten die Afrika-Meisterschaft zuvor 1984, 1988, 2000 und 2002 gewonnen. Rekordsieger Ägypten hat insgesamt sieben Mal den Titel geholt.

Als Gewinner des Afrika-Cups wird Kamerun damit in Grupe B neben Australien und Chile auch Gegner der deutschen Nationalmannschaft im Rahmen des Confed Cups vom 17. Juni bis 2. Juli in Russland

Stand: 05.02.2017, 21:59