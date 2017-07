Denn die Afrika-Meisterschaft wird ab der kommenden Auflage in den Sommermonaten ausgespielt. Das beschloss der afrikanische Verband CAF am Donnerstag (21.07.2017) bei einer Sitzung des Exekutivkomitees in Marokkos Hauptstadt Rabat. Bislang war das Turnier mit den besten Nationalteams Afrikas im Januar oder Februar ausgetragen worden. Nun wird es auf den Juni und Juli verlegt.

Alle zwei Jahre Differenzen

Die Ansetzung im Winter hatte regelmäßig zu Differenzen mit europäischen Klubs geführt, da diese ihre Spieler mitten in der laufenden Saison ziehen lassen mussten. Und das nicht alle vier Jahre, wie bei der Europameisterschaft - sondern sogar alle zwei. In der Bundesliga etwa hätten die afrikanischen Fußballprofis Anfang 2017 bis zu drei Ligaspiele verpassen können. Für das Turnier besteht eine Abstellpflicht - außer die Profis verzichten auf einen Einsatz.

Genau das taten Eric Maxim Choupo-Moting (Schalke 04) und Joel Matip (FC Liverpool) beim Turnier Anfang des Jahres. Doch ihre Entscheidung, nicht für Kamerun aufzulaufen, sorgte ungewollt für noch mehr Wirbel. Denn lange stand nicht fest, ob die beiden nach ihren Absagen während der Zeit des Turniers für ihre Bundesligateams hätten auflaufen dürfen.

Meiste Abstellungen von französischen Klubs

Borussia Dortmund dagegen durfte zunächst erleichtert aufatmen: Stürmerstar Pierre-Emerick Aubameyang schied mit Gastgeber Gabun früh aus. Später attestierte Trainer Thomas Tuchel dem Gabuner allerdings einen "körperlichen Rückstand".

Dabei hat es die Bundesliga bei der jüngsten Afrika-Meisterschaft noch milde getroffen. Nach Statistiken von "transfermarkt.de" stellte die französische Ligue 1 mit 39 Spielern die meisten Profis für das Turnier ab, allein der FC Stade Rennes musste acht Spieler ziehen lassen. An zweiter Stelle folgt die englische Premier League mit 22 Abstellungen. Erst viel weiter hinten rangieren die deutschen Profiligen mit sechs und fünf Abstellungen aus der 2. Liga und der Bundesliga.

Teilnehmerfeld auf 24 ausgeweitet

Zwar wird das Turnier künftig in der Sommerspielpause stattfinden, die Zahl abgestellter Kicker wird allerdings steigen. Denn dem internationalen Trend zu immer aufgeblähteren Wettbewerben folgend, beschloss der CAF, das Turnier auf 24 statt bislang 16 Teilnehmer auszuweiten.

Wie sich die Entscheidung auf die Austragung selbst auswirkt, ist noch unklar. In Nordafrika wird es im Sommer etwa bis zu 35 Grad heiß, in den tropischen Zonen der Äquatorregionen steigen die Temperaturen auf bis zu 45 Grad. Oder es ist Regenzeit, wie in Teilen Kameruns, dem Turnierausrichter 2019.

