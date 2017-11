Nach dem torlosen Remis gegen den FC Turin am Wochenende wird künftig Gennaro Gattuso die Mannschaft trainieren, teilte der AC Mailand am Montag (27.11.2017) mit.

Der Ex-Klub des früheren Premierministers Silvio Berlusconi hatte im Sommer elf neue Spieler verpflichtet und mehr als 200 Millionen Euro investiert.

Aber die üppige Einkaufstour der neuen Eigentümer aus China brachte bisher nicht den gewünschten Erfolg: Aktuell steht Milan auf Platz sieben der Tabelle - mit 18 Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Neapel.

Gattuso wurde 2006 mit Italien Fußball-Weltmeister und spielte selbst bei Milan. Bislang trainierte der 39-Jährige die Junioren-Mannschaft Primavera.

Auch Sassuolo entlässt den Cheftrainer

Kurz nach der Entlassung von Montella ist auch der Cheftrainer von Sassuolo Calcio, Cristian Bucchi, entlassen worden. Der 40-jährige Bucchi, seit Juni Trainer des italienischen Erstligisten, zahlte einen hohen Preis für die 0:2-Niederlage gegen Hellas Verona im Heimspiel am Samstag. Der Name von Bucchis Nachfolger wurde noch nicht bekannt gegeben. Der norditalienische Klub belegt nach 14 Spieltagen mit elf Punkten den 16. Platz in der Tabelle.

27.11.2017