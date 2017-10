Spiel zwischen Barca und Las Palmas findet ohne Zuschauer statt

Während Puyol mit seinem Tweet nur die Ansetzung des Referendums unterstützt, forderte sein ehemaliger Teamkollege Piqué via Twitter sowohl zum Wählen, als auch zu friedlichem Verhalten auf. "Ich habe abgestimmt. Gemeinsam sind wir beim Schutz der Demokratie nicht zu stoppen", schrieb der 30-Jährige am Sonntag auf Twitter. Piqué postete auch ein Foto, das ihn bei der Stimmabgabe in Barcelona zeigt.