Der deutsche Trainer David Wagner hat mit dem englischen Fußball-Zweitligisten Huddersfield Town den Aufstieg in die Premier League geschafft. Die Terriers siegten am Montag (29.05.17) im Championship-Playoff-Finale gegen den FC Reading mit 4:3 (0:0) nach Elfmeterschießen, machten damit nach 45 Jahren den Aufstieg in Englands höchste Spielklasse perfekt und sorgten für grenzenlose Euphorie bei den mitgereisten Anhängern.

Fünf deutsche Spieler im Siegerteam

Vor 76.682 Zuschauern im Londoner Wembley Stadion verwandelte Christopher Schindler den entscheidenden Elfmeter für Huddersfield, dessen Torwart Danny Ward einen Schuss von Jordan Obita pariert hatte. Bei Huddersfield spielten mit Schindler, Michael Hefele, Chris Löwe, Elias Kachunga und Collin Quaner, der für Kachunga kam, gleich fünf Deutsche im Playoff-Finale.

Huddersfield erwischte im Finale den besseren Start und kam durch Innenverteidiger Hefele (5.) und Isaiah Brown (10.) zu besten Chancen. Nach der Pause war die Elf von Abwehrlegende Jaap Stam die aktivere Mannschaft, doch es blieb in einer robusten Partie nach regulärer Spielzeit torlos. In der Verlängerung vergab Huddersfield-Stürmer Nahki Wells aus elf Metern die beste Gelegenheit (116.), so ging es in das entscheidende Elfmeterschießen.

Trainingslager in Portugal

Vor dem Endspiel war Wagner mit seinem Team zu einem fünftägigen Trainingslager nach Portugal gereist. Seine größten Erfolge feierte der nordenglische Klub in den 1920-er Jahren, als er dreimal in Folge Meister wurde. Wagner trainiert den Traditionsklub seit 2015, zuvor war er vier Jahre Trainer der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund. Der FC Ingolstadt und der VfL Wolfsburg blitzten bereits bei Wagner ab.

Als dritter Aufsteiger folgt Huddersfield den über die Championship-Tabelle direkt aufgestiegenen Clubs Newcastle United und Brighton and Hove Albion.

Stand: 29.05.2017, 18:59