Für seine Spieler ist der 45-Jährige nach dem sensationellen Aufstieg der Terriers sogar schon "besser als Klopp". Dies stimmten die Profis angeführt vom Ex-Ingolstädter Elias Kachunga im Freudentaumel in der Kabine immer wieder lautstark an. Jürgen Klopp, Coach beim FC Liverpool, ist der beste Kumpel von Wagner und gleichzeitig dessen Trauzeuge. Nun treffen beide, die sich aus gemeinsamen Dortmunder Zeiten bestens kennen, in der Premier League aufeinander.

"Das wird echt lustig. Wir verlieren ja beide bei Anpfiff an der Seitenlinie manchmal die Kontrolle. Schaun wir mal, was passiert", sagte Wagner schmunzelnd, aber auch etwas ungläubig, das schier Unmögliche an diesem historischen Montag für Huddersfield Town geschafft zu haben. "Ich bin einer der glücklichsten Menschen auf diesem Planeten", sagte Wagner nach dem 4:3 i.E. im Play-off-Finale in Wembley gegen den FC Reading sichtlich gerührt. Er sei "überglücklich und stolz. Wir haben dieses Märchen zu einem unglaublich glücklichen Ende gebracht".

Märchen mit glücklichem Ende

Es ist in der Tat ein Fußball-Märchen: Die Terriers lagen in der 2. englischen Liga mit einem Mini-Etat von 16 Millionen Euro finanziell nur auf Rang 18 - doch Wagner formte aus dem krassen Außenseiter mit den fünf deutschen Profis Schindler, Kachunga, Chris Löwe, Collin Quaner und Michael Hefele ein Spitzenteam. Er habe schon vor den Play-offs zu seinen Spielern gesagt, "dass sie für das, was sie in der Liga erreicht haben, Helden sind", berichtete der Deutsch-Amerikaner. Aber er habe sie "aufgefordert, dass sie zu Legenden werden können. Das haben sie geschafft: Sie sind Legenden". Der Aufstieg sei "einfach verrückt", betonte Hefele, zuvor in Dresden aktiv.

Clubchef unterstützt auch "bescheuerte Ideen"

Die Spieler hatten Wagner offenbar gut zugehört. Der sagte vor dem Elfmeterschießen lapidar: "Jungs, hört zu: Es ist die einfachste Sache der Welt, den Ball aus elf Metern reinzuschießen." Wagner, früher U23-Coach in Dortmund und seit 2015 in Huddersfield, scheint die richtige Ansprache gefunden zu haben - und einen Klub, bei dem er seine Ideen verwirklichen kann. Er freue sich vor allem für Vereinsboss Dean Hoyle, meinte er: "Er hat immer alle meine Ideen unterstützt, selbst wenn er einige davon bescheuert fand."