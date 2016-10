1998 wurde das Teilnehmerfeld der Endrunde ein zweites Mal erweitert, nun auf 32 Mannschaften. Diese durch 16 teilbare Zahl an Mannschaften machte es leicht, aus acht Gruppen die beiden besten Mannschaften ins Achtelfinale zu schicken. Vielleicht fand dieser Modus auch wegen seiner Schlichtheit so lange Anwendung: Bereits fünf Turniere wurden so ausgetragen - Rekord. 2018 gilt der Modus ebenfalls und für 2022 sind ebenfalls keine Änderungen zu erwarten.