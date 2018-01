Historie - Otto Rehhagel rettet Bremen

Sportschau.de | 25.01.2018 | 01:39 Min. | Verfügbar bis 25.01.2019 | Das Erste

Otto Rehhagel heuerte 1976 mit dem klaren Auftrag bei Werder Bremen an, den Bundesligisten in der Klasse zu halten. Jürgen Röber erinnert sich an das Meisterstück seines damaligen Trainers.