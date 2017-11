Bundesligahistorie - Heynckes-Wechsel zu Hannover 96

Am Samstag trifft Bayern München in der Bundesliga auf Hannover 96 (ab 18 Uhr in der Sportschau am Samstag). Mit dem kommenden Gegner verbindet Bayern-Coach Jupp Heynckes seit dem Sommer 1967 eine besondere Geschichte.