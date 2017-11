Bundesligahistorie - Das grandiose Solo von Daniel Simmes

Vor dem Bundesliga-Duell zwischen Dortmund und Leverkusen (ab 18 Uhr in der Sportschau am Samstag) schwelgt Daniel Simmes in Erinnerungen. Für den BVB erzielte er mit einem unwiderstehlichen Dribbling gegen Leverkusen das Tor des Jahres 1984.