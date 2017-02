Die Könige der Nachspielzeit: Kaiserslautern

Die Nachspielzeit war in Deutschland zu Beginn der 90er Jahre vor allem mit einem Verein verbunden: dem 1. FC Kaiserslautern. Am Betzenberg warten die Schiedsrichter so lange, bis der FCK endlich das nötige Tor erzielt - so lautete das gängige Vorurteil. Und viele sahen sich vor allem in Kaiserslauterns Meistersaison 1990/91 bestätigt, als Stefan Kuntz (links im Bild mit Bernhard Winkler), Demir Hotic oder Bruno Labbadia in den Schlussphasen regelmäßig die Spiele entschieden. Legendär blieb beispielsweise ein 3:2-Heimsieg am 28. Spieltag gegen den Karlsruher SC. Nach einem 0:2-Rückstand erzielte Kuntz in der dritten Minute der Nachspielzeit das Siegtor für Kaiserslautern, KSC-Trainer Winfried Schäfer wütete an der Seitenlinie, einige Wochen später war Lautern erstmals Meister in der Bundesliga.