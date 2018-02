Dutt-Premiere beim VfL Bochum

Vier Trainingseinheiten hatte Robin Dutt Zeit, den VfL Bochum auf das Spiel beim 1. FC Heidenheim am Freitagabend vorzubereiten. Intensive Trainingstage, die Dutt am Donnerstag (15.02.2018) positiv bewertete: " Die ersten Tage waren super. Sowohl die Mannschaft als auch der gesamte Staff arbeiten sehr professionell. Es macht sehr viel Spaß! "

Dutt zufrieden mit der ersten Trainingswoche