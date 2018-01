4,5 Milliarden für neue Spieler in der Welt

Nur Spanien mit positiver Bilanz

Von den großen fünf Ländern hat nur Spanien eine positive Transferbilanz, was vor allem an dem 222 Millionen Euro teuren Transfer Neymars von Barcelona nach Paris liegen dürfte. Die Bundesliga hatte ein dreistelliges Millionendefizit in der Transferbilanz das aber vor allem durch England weit in den Schatten gestellt wird.