Nach dem Desaster am 2. Gruppenspieltag (null Punkte in sechs Spielen) holte die Bundesliga in dieser Europapokalwoche zwar sieben Punkte. Aber durch die Niederlagen von Köln und Hertha BSC war sie dennoch die schlechteste der vier Top-Ligen. Deutschlands liegt hinter Spanien, England und Italien auf Platz 4.