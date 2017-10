PSG-Fans feiern ihr Team

Die Polizei von Marseille hat aus Sicherheitsgründen einen Bann gegen Fans des französischen Fußball-Tabellenführers Paris St. Germain vor dem Prestigeduell am Sonntag im Stade Velodrome bei Olympique verhängt. PSG-Anhänger dürfen sich zwischen 8 Uhr am Sonntag und 4 Uhr am Montag nicht im oder am Stadion aufhalten.