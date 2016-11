Melanie Behringer, Sara Däbritz (beide Bayern München) und Dzsenifer Marozsan (Olympique Lyon, Bild) wurden von einer Experten-Kommission der FIFA auf die zehnköpfige Kandidatinnen-Liste gesetzt. Auch US-Vorjahressiegerin Carli Lloyd (Houston Dash) steht erneut zur Wahl.

Die Weltfußballerin wird ermittelt, indem zu je 50 Prozent die Stimmen der Spielführerinnen und Cheftrainer/-innen der Nationalteams aus aller Welt sowie die Ergebnisse der öffentlichen Abstimmung und der Eingaben einer ausgewählten Gruppe von über 200 Medienvertretern aus aller Welt ausgezählt werden.

Bisher drei Siegerinnen aus Deutschland

In Birgit Prinz (2003 bis 2005), Nadine Angerer (2013) und Nadine Keßler (2014) haben bislang drei deutsche Spielerinnen die Abstimmung gewonnen. Die Auszeichnungen für 2016 (Weltfußballer, Weltfußballerin, Welttrainer der Männer, Welttrainer der Frauen) werden am 9. Januar 2017 in Zürich verliehen.

Nach der Bekanntgabe der Vorauswahlen in der laufenden Woche werden die Listen mit den drei noch verbliebenen Kandidatinnen ("Shortlist") in den vier Kategorien am 2. Dezember veröffentlicht.

Außer den drei Deutschen und Lloyd stehen noch zur Wahl: Camille Abily (Frankreich/Olympique Lyon), Amandine Henry (Frankreich/Portland Thorns), Saki Kumagai (Japan/Olympique Lyon), Marta (Brasilien/FC Rosengard), Lotta Schelin (Schweden/FC Rosengard), Christine Sinclair (Kanada/Portland Thorns).

sid | Stand: 03.11.2016, 16:16