"Mit dem Start bin ich sehr zufrieden. Wir konnten viele Eindrücke sammeln" , sagte Jones, die sich auch in Györ gegen Ungarn den Luxus leistet, Stammspielerinnen eine Pause zu gönnen. Nach dem Sieg in Russland traten Leonie Maier (Bayern München), Lena Goeßling und Isabel Kerschowski (beide VfL Wolfsburg) die Heimreise an. Sara Däbritz, Melanie Leupolz (beide Bayern München) oder Alexandra Popp (VfL Wolfsburg) durften nach dem stressigen Sommer direkt den kompletten Länderspiel-Doppelpack aus ihrem Terminkalender streichen.

Dankbar für die Pause

Dafür ist Sara Doorsoun (SGS Essen) nur zum Kader gestoßen. Maßnahmen wie diese, die Jones im Vorfeld mit den Bundesligaklubs abgesprochen hat, kommen gut an. "Ich bin dankbar, dass Steffi mir jetzt eine Pause gönnt und ich vor dem Topspiel in der Bundesliga gegen Bayern München mal zwei Tage abschalten kann" , sagte Goeßling, die in Rio zu den Goldmedaillen-Gewinnern gehörte.

Sie freut sich auf die weitere Zusammenarbeit mit Jones: "Alles war ganz neu, wir haben alle viel aufgenommen. Für jede Spielerin war das eine wichtige Erfahrung." Auch Linda Dallmann ist zufrieden. "Es ist eine intensive Zusammenarbeit, wir können alle nur Positives mitnehmen. Sie ist eine Super-Trainerin."

Ungarn als Testlauf für den zweiten Anzug

Jones kann trotz des Verzichts entspannt in die Partie gehen. Die Teilnahme an der EM-Endrunde 2017 in den Niederlanden hatte das Team bereits vor dem Gewinn der olympischen Goldmedaille in Rio perfekt gemacht. Der Druck ist daher minimal. Das Hinspiel gegen Ungarn hatten die DFB-Frauen vor einem Jahr zudem mit 12:0 gewonnen. Nun soll zum Abschluss der EM-Qualifikation der achte Sieg im achten Spiel gelingen und bei bisher 34:0-Toren ein Gegentreffer vermieden werden.

"Wir hoffen, dass wir ein paar Fehler abstellen und es besser machen können" , meinte Teamkapitän Anja Mittag. Schließlich sah auch Jones gerade in der zweiten Hälfte des Russlandspiels noch Potenzial. "Da hatten wir den Faden verloren und uns durch Hektik und Fehlpässe unter Druck setzen lassen" , erklärte Jones. In Khimki markierten Xenia Zybutowitsch (7. Minute/Eigentor), Leonie Maier (14.), Kathrin Hendrich (25.) und Lena Petermann (78.) die Treffer für die DFB-Auswahl.

