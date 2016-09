EM-Qualifikation: Russland - Deutschland

"Das erste Spiel ist ja immer etwas Besonderes, das war schon als Spielerin so" , sagte die 43-Jährige: "Die ersten Eindrücke waren positiv, dennoch gehe ich mit viel Demut an die Sache heran."

Vor den anstehenden EM-Qualifikationsspielen der Olympiasiegerinnen am 16. September ab 17.45 Uhr in Moskau gegen Russland (live im Ersten und im Stream bei sportschau.de) und am 20. September in Györ gegen Ungarn traf sich die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes zum ersten Mal unter der Leitung von Jones, um sich auf Spiele vorzubereiten.

Anja Mittag ist Spielführerin

"Wir hatten viel Spaß und ich denke, dass ich jetzt drin bin" , sagte Jones, die seit vergangenem Herbst als Co-Trainerin ihrer Vorgängerin Silvia Neid erste Praxiserfahrungen gesammelt hatte. Für die Begegnungen gegen Russland und Ungarn, die den Abschluss der EM-Qualifikation bilden, bestimmte die 111-malige Nationalspielerin Anja Mittag als Nachfolgerin der zurückgetretenen Saskia Bartusiak zur Kapitänin.

Erst im Oktober wird der Mannschaftsrat über eine dauerhafte Spielführerin entscheiden. "Anja wird das gut machen. Sie hat sich wahnsinnig gefreut, bei meinen ersten Spielen dabei zu sein" , sagte Jones.

Stammkräfte fehlen verletzt oder werden geschont

Einige Leistungsträgerinnen fehlen verletzt oder werden nach der langen Saison in den beiden Pflichtspielen geschont. Jüngster Ausfall ist Lina Magull. Die Mittelfeldspielerin des SC Freiburg hatte sich zuletzt eine Gehirnerschütterung zugezogen. Zuvor hatten schon Bundesliga-Torschützenkönigin Mandy Islacker (1. FFC Frankfurt) wegen einer Virusinfektion sowie Felicitas Rauch (Turbine Potsdam) und Pauline Bremer (Olympique Lyon) wegen muskulärer Probleme passen müssen.

Und obwohl die Qualifikation für die Europameisterschaft in den Niederlanden 2017 schon vor Olympia perfekt gewesen war und Jones die Partien "als gute Möglichkeit zum Testen" sieht, sollen zwei Siege zum Einstand eingefahren werden. "Ich erwarte zwei Siege. Darauf stellen wir uns ein, und darauf bereiten wir das Team vor" , sagte Jones.

sid/dpa | Stand: 16.09.2016, 08:00